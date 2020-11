Wechsel zu LA Galaxy? : Mesut Özil: Tritt er in die Fußstapfen von Zlatan Ibrahimovic?

Mesut Özil und Arsenal stehen vor der Scheidung. Spätestens im Sommer 2021 endet die gemeinsame Ehe. Womöglich geht der gebürtige Gelsenkirchener aber auch früher. Aus Amerika meldet ein Klub Interesse an.

Mesut Özil (32, Vertrag bis 2021) hat beim FC Arsenal keine Zukunft. Die Frage ist nicht ob, sondern wann der ehemalige deutsche Nationalspieler das Emirates Stadium verlässt. Für Premier League und Europa League wurde er nicht gemeldet.

Özil selbst hat bereits mehrfach klargestellt, dass er gedenkt, sein Arbeitspapier zu erfüllen. Die Gunners wollen den Großverdiener am liebsten in der Januar-Transferperiode von der Gehaltsliste bekommen.

Ein Interessent meldet sich nun offenbar aus der Major League Soccer. Wie TODOFICHAJES in Erfahrung gebracht haben will, strebt Los Angeles Galaxy eine Zusammenarbeit mit Özil an.