Özil genießt Artetas vollstes Vertrauen, in fünf Pflichtspielen unter dem neuen Trainer stand der kreative Offensivspieler jedes Mal in der Startelf.

Unter der Leitung von Ex-Trainer Unai Emery war Özil lange Zeit komplett außen vor.

"Arteta bringt uns zurück zu den alten Arsenal-Tugenden. Kämpfen, Ballbesitz und die Spielkontrolle haben. Er weiß genau, was wir brauchen", äußert Özil nur lobendes Wortgut über seinen neuen Chef.

Als Aktiver lief Arteta fünf Jahre für den FC Arsenal auf. Aus seinem Repertoire an Wissen könne er seinen Spielern alles zeigen, was er in seiner langen Karriere gelernt habe, erklärt Özil: "Arteta weiß, wie er uns einzustellen hat und uns zu Erfolgen führt."

