Arsenal : Mesut Özil: Zwei Wüstenklubs locken - Kontakt hergestellt

Der FC Arsenal feierte am Wochenende den ersten Titel der neuen Saison. Im Finale des Community Shield besiegten die Gunners den FC Liverpool mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Mesut Özil durfte wie schon in den vergangenen Monaten wieder nur zuschauen. Immerhin beglückwünschte er seine Kollegen via Twitter, postete: "Glückwunsch an meine Mannschaftskollegen #YaGunnersYa."

Der TELEGRAPH berichtet von zwei Interessenten, die den Deutschen gerne verpflichten würden. Özil werde demnach von Al-Nasr Riad aus Saudi-Arabien sowie einem weiteren, nicht genannten katarischen Klub umworben.