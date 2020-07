Raul Jimenez : Mexiko-Coach Gerardo Martino empfiehlt Schützling United-Wechsel

Infolge seiner starken 34 Torbeteiligungen in dieser Pflichtspielsaison ist Raul Jimenez natürlich für viele internationale Topklubs interessant. Mexikos Nationaltrainer Gerardo Martino würde sich für seinen Starspieler einen Verbleib in der Premier League wünschen, und nennt Manchester United als beste Option.

Jimenez ist in überragender Verfassung und erzielte in der laufenden Saison bereits 15 Tore (6 Vorlagen) in der Premier League. Hinzu kommende weitere neun Treffer (4 Vorlagen) in der Europa League. Martino macht ebenfalls deutlich, was seiner Ansicht nach gegen eine Juve-Wechsel spricht.

"Bei Juventus wird er mehr zu kämpfen haben, denn Cristiano Ronaldo teilt sich die Innenseite des Spielfelds mit jedem, der an seiner Seite spielt, mit Paulo Dybala oder mit Gonzalo Higuain, und vielleicht hat er dort einen härteren Kampf", erläutert Martino.

Ende Juni hieß es noch, Juve wäre für Jimenez bereit, Daniele Rugani und Federico Bernadeschi zum Tausch nach Wolverhampton ziehen zu lassen. Über die Zukunft seines Schützlings will Martino aber keineswegs mitentscheiden, Spaß am Spekulieren scheint er aber trotzdem zu haben.

"Vielleicht will er eine größere Herausforderung, weil er das Gefühl hat, dass er sich in einer guten Verfassung befindet und er die Wechselchance nutzen will", sagt Martino."Vielleicht will er aber auch an diesem Ort bleiben, vielleicht sind die Optionen, von denen Sie gelesen haben, nicht existent."