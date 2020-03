FC Bayern : Michael Ballack: Warum sein Barça-Wechsel scheiterte

In seiner Hochphase hatten sich Michael Ballack interessante Wechseloptionen eröffnet. Der heute berentete Fußballer spricht über das Interesse von Real Madrid und dem FC Barcelona.

Noch im Dress von Bayer Leverkusen, es war das Jahr 2002, war Michael Ballack im Finale der Champions League Real Madrid unterlegen.

Schon im Vorfeld des Endspiels hatten die Königlichen beim ehemaligen deutschen Nationalspieler angeklopft, sagt dieser bei SKY SPORTS.

Anstelle des Wechsels nach Spanien nahm Ballack ein Angebot des FC Bayern an. Er habe damals schon an die Weltmeisterschaft gedacht, die im Jahr 2006 in Deutschland abgehalten wurde. Er sei jedoch seinen Gefühlen nachgegangen.