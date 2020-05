Ex-Chelsea-Ass : Michael Essien: Witziger Einblick in Last-Minute-Wechsel zu Real Madrid

Als Jose Mourinho rief, ließ Michael Essien alles stehen und liegen. Im Sommer 2012 wechselte er in letzter Minute vom FC Chelsea zu Real Madrid – mit kuriosen Begleitumständen.

Im letzten Moment der Sommertransferperiode 2012 schlüpfte Michael Essien vom FC Chelsea zu Real Madrid durch. Die Abwicklung dieses Last-Minute-Wechsels ist mehr als kurios. Der Champions-League-Sieger von 2012 dröselt laut GHANAWEB sämtliche Kuriositäten auf.

Alles fing damit an, dass ihn eine komische Nummer angerufen habe. Essien wollte erst nicht annehmen, doch sein Cousin riet ihm, an den Hörer zu gehen. Jose Mourinho, der damals Real Madrid trainierte, war am anderen Ende der Leitung.

Die Blancos seien in Verhandlungen mit Essiens Berater gestanden, als dieser im Bus auf dem Weg zum Stadion gewesen war. Der Agent unterrichtete ihm während der Fahrt davon, dass er einigen Leuten zeitnah ein Fax senden müsse.