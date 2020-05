Geständnis! : Michael Owen: Warum seine Rückkehr von Real Madrid nach Liverpool scheiterte

Liverpool wollte Owen zurück, doch Newcastle bot mehr Ablöse

"Liverpool hatte ein Gebot von 8 Millionen Pfund abgegeben, um mich zurückzuholen, aber Newcastle kam und legte 16 Millionen Pfund auf den Tisch", berichtet Owen.

Der Unterschied der Ablösesummen sei so groß gewesen, dass Real Madrid ihn nicht nach Liverpool ziehen ließ, "egal wie oft ich gesagt habe, dass ich nur nach Liverpool will", so der heute 40-Jährige.

Liverpool-Ausstiegsklausel für Owen bei Newcastle

Doch Owen gab seinen Traum von einer Anfield-Rückkehr nicht auf. In seinem Vertrag bei Newcastle United erhielt er eine Ausstiegsklausel speziell für Liverpool. Doch es kam nie dazu, dass die Reds Gebrauch von dieser Option machten.