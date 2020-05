Borussia Dortmund : Michael Zorc erklärt, wie der BVB den Transfersommer plant

In Zeiten der Coronakrise ist es für jeden Klub schwer, die Transferplanungen voranzutreiben. Michael Zorc zeigt sich bei Borussia Dortmund hauptverantwortlich für den Kader. Ins wirtschaftliche Transferrisiko wird der BVB in jedem Fall nicht gehen.

"Wir alle sind gefordert, das Beste aus der Situation zu machen. Natürlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um transfertechnisch ins wirtschaftliche Risiko zu gehen."

So ging der Blick in den vergangenen Wochen eher in die hauseigene Schmiede. Unter anderem wurde der Vertrag mit Nnamdi Collins, an dem insbesondere der FC Chelsea interessiert gewesen sein soll, verlängert. Außerdem wurde Giovanni Reyna langfristig gebunden.

Zorcs Vertrag läuft im Sommer kommenden Jahres aus. Seine eigenen Befindlichkeiten stellt der oberste Personalplaner des BVB aber erst mal hinten an.

"Das ist in dieser aktuellen Situation nun wirklich nicht wichtig. Ich habe mir noch keine finalen Gedanken dazu gemacht." Zorc ist bereits seit 40 Jahren im Verein tätig.