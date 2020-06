Borussia Dortmund : Michael Zorc schildert Plan mit BVB-Youngster Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko schreibt durch seine Leistungen in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund regelmäßig Schlagzeilen. Sportdirektor Michael Zorc erörtert den Plan, welchen der BVB mit dem Mega-Talent verfolgt.

Borussia Dortmund geht dem Bestreben nach, Youssoufa Moukoko in nächster Zeit im Profitrakt einzugliedern.

"Youssoufa soll so bald wie möglich in den Profikader integriert werden. Er soll mit Erwachsenen trainieren", sagte BVB-Sportchef Michael Zorc während der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr).

Dortmunds Manager ließ derweil offen, ob Moukoko schon zur kommenden Saison in den Herrenbereich vorstoßen soll. Trotz seiner erst 15 Jahre spielte Moukoko in dieser Saison bereits in der Dortmunder U19.