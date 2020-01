Mit Erling Haaland will Borussia Dortmund noch einmal entscheidend im Kampf um die deutsche Meisterschaft mitmischen. Doch Sportchef Michael Zorc warnt vor zu hohen Erwartungen.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc will die Erwartungen in Erling Haaland (19) nicht in den Himmel wachsen lassen.

"Das ist auch noch ein roher Spieler mit seinen 19 Jahren. Der ist noch mitten in der Entwicklung", rief der 57-Jährige in der ARD in Erinnerung. "Der Hype, der um ihn entstanden ist, den kann er gar nicht auf dem Platz rechtfertigen."

Mit seinen 28 Toren in 22 Pflichtspielen – darunter acht Treffern in der Champions League – hat Erling Haaland aber auch selbst einen großen Anteil am Hype. Das weiß auch Michael Zorc.

"Er spielt relativ unbekümmert Fußball und bringt aufgrund seiner Physis unheimlich viel mit. Sprich: Schnelligkeit, Robustheit, Körperlichkeit – kann aber auch ordentlich kicken", beschrieb der Ex-Profi den Norweger.