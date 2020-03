Neuer Vertrag : Mikel Arteta will Gespräche mit Pierre-Emerick Aubameyang führen

"Für mich ist die ganze Situation es sehr einfach, ich möchte ihn unter allen Umständen behalten", so Arteta über Aubameyang, der vor allen Dingen mit der sportlichen Situation des Londoner Klubs nicht wirklich zufrieden sein soll.

Arsenal belegt in der Tabelle lediglich den 9. Platz und würde damit krachend an der Europacup-Qualifikation scheitern. An Aubameyang liegt es nicht, der Gabuner traf in Pflichtspielen bisher 20-mal.

