AC Mailand : Milan droht der Abschied von Hakan Calhanoglu, wenn…

Hakan Calhanoglu ist glücklich beim AC Mailand. Das versichert der Berater des türkischen Nationalspielers. Es gibt aber auch ein großes "Aber" in den Ausführungen von Gordon Stipic.

"Hakan ist glücklich in Mailand und stolz darauf, das Trikot mit der Nummer 10 in einem so glorreichen Verein zu tragen", sagte der Spielervermittler gegenüber TUTTOMERCATOWEB.

Allerdings bedeutet dies aller Voraussicht nach nicht, dass Milan bei der geplanten Vertragsverlängerung mit Calhanoglu leichtes Spiel haben wird.