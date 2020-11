AC Mailand : Milan-Schock: Zlatan Ibrahimovic fällt mehrere Wochen aus

Es hat sich schon am Sonntagabend angedeutet, dass bei Zlatan Ibrahimovic irgendetwas nicht in Ordnung ist. Nach rund 80 Minuten musste der Schwede das Spielfeld verlassen. Zuvor hatte er im Auswärtsspiel gegen den SSC Neapel (3:1) einen Doppelpack geschnürt.

Ein inzwischen durchgeführtes MRT befundet eine Oberschenkelverletzung, die Ibrahimovic für voraussichtlich drei Wochen außer Gefecht setzen wird. Ausgerechnet vor den wichtigen Spielen der kommenden Tage.

Sechs Pflichtspiele droht der Schweden-Star zu verpassen, darunter drei in der Europa League. Ausgerechnet jetzt, mag man meinen. Jetzt, wo Ibrahimovic mit elf Toren in allen Wettbewerben in absolut bestechender Form ist. Eine Nachuntersuchung soll in etwa zehn Tagen durchgeführt werden. Bis dahin ist der 39-Jährige in jedem Fall spielunfähig.