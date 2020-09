Inter Mailand : Milan Skriniar will nicht weg - Inter bei Marcelo Brozovic verkaufsbereit

Milan Skriniar hat seinen Stammplatz bei Inter Mailand unter Antonio Conte (51) verloren, will den Verein aber nicht verlassen. Auch Marcelo Brozovic will nicht weg. Die Nerazzurri sind allerdings verkaufsbereit.

Verkauft werden könnte auch Milan Skriniar. Der Innenverteidiger soll unter anderem auf dem Einkaufszettel von Paris Saint-Germain stehen. Doch ebenso wie Brozovic will auch der Slowene nicht weg.

Marcelo Brozovic wird beim FC Bayern als Erbe von Thiago Alcantara (29) gehandelt. Der Kroate erklärte jüngst allerdings: "Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich möchte noch lange in Schwarz-Blau kämpfen. Forza Inter!".

"Ich habe noch einen Dreijahresvertrag bei Inter. Der Verein hat mir nie gesagt, dass sie nicht auf mich setzen", so der Abwehrakteur. Der Trainer zähle auf ihn. "Ich habe keinen Grund, Inter zu verlassen."

Dass er seinen Stammplatz in der vergangenen Saison verloren hat, unter anderem im Europa-League-Finale gegen Sevilla auf der Bank saß, will Milan Skriniar nicht überbewerten. "Es war enttäuschend, nicht zu spielen, aber das Wichtigste war, dass die Mannschaft gut abschneidet", so der 25-Jährige.

Milan Skriniar will um seinen Platz in der Nerazzurri-Startelf kämpfen. "Es gibt 30 Spieler im Kader. Es ist doch klar, dass der Trainer Entscheidungen treffen muss, und er tut dies zum Wohl der Mannschaft."