Für Weiterbeschäftigung : Milan soll Ausnahme bei Zlatan Ibrahimovic machen

Gerücht Der AC Mailand ist aufgrund der Coronakrise zu wirtschaftlichen Sparmaßnahmen gezwungen. In der Causa Zlatan Ibrahimovic könnte von diesen allerdings abgerückt werden.

COVID-19 wird bei AC Mailand ein großes Loch in den Haushalt reißen. Der italienische Traditionsklub muss zumindest in diesem Sommer den Gürtel wesentlich enger schnallen, könnte aber bei Zlatan Ibrahimovic eine Ausnahme machen.

Die Verlängerung hängt aber nach wie vor an der künftigen sportlichen Ausrichtung sowie den finanziellen Ressourcen der Rossoneri ab.

Bisher gibt es keinen neuen Stand, ob sich Ibrahimovic wie von Milan gewünscht inzwischen wieder in Italien aufhält. Der 38-Jährige weilte zuletzt beim schwedischen Hammarby IF, an dem er 25 Prozent der Anteile hält.

Die Serie-A-Klubs dürfen ab dieser Woche auf dem Platz trainieren. Wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist allerdings weiterhin ungewiss.