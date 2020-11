AC Mailand : Milan vs. Juventus: Duell um italienisches Abwehr-Talent

Lovato wurde für die kommenden Länderspiele mit der U21 Italiens in Island (12. November), in Luxemburg (15. November) und gegen Schweden (18. November) erstmals in das Aufgebot berufen. Lovatos Vertrag in Verona läuft noch bis 2024.