Mino Raiola gilt als einer der cleversten Berater in der Fußballbranche. Er scheut keinen Konflikt und will sich nun mit dem von der FIFA etablierten Transfersystem anlegen.

Mino Raiola packt über seine Arbeit aus. "Es ist der 1. Januar, das Theater öffnet, der Vorhang geht hoch und die Vorstellung kann beginnen. Aber hinter den Kulissen sind die Hauptdarsteller schon ein halbes Jahr mit den Proben beschäftigt. So ist das bei uns auch", erklärte der Italiener dem SPORT/VOETBALLMAGAZINE.

Als jüngstes Beispiel brachte er den Wechsel von Erling Haaland an. Ein Jahr lang habe er sich Angebote angehört, damit sich der junge Norweger entscheiden könne. Letztlich fiel die Wahl auf Borussia Dortmund.

Raiola betonte, dass er in den zurückliegenden 25 Jahren die Show perfektioniert habe. "Ich will nicht arrogant wirken, aber ich denke, dass ich diesen Markt erschaffen habe. Es ist inzwischen eine gigantische Industrie, der ich Farbe gegeben habe, indem ich nie meinen Mund gehalten und mich immer für meine Spieler eingesetzt habe", so der Berater von Paul Pogba und Co.

Dass er vor allem auch an dem Franzosen gut verdient habe, bestreitet er nicht. Aber: "Ich habe bei Manchester United niemanden mit der Pistole bedroht, damit sie Paul Pogba zurückholen."