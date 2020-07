Ex-Coach sicher : "Miralem Pjanic hat die erforderliche Qualität für Barça"

Am Wochenanfang wurde der Wechsel von Miralem Pjanic zum FC Barcelona offiziell über die Bühne gebracht. Ein früherer Wegbegleiter Pjanics beim AS Rom ist überzeugt davon, dass er den Blaugrana einen Mehrwert bieten kann.

Von 2011 bis 2016 war Miralem Pjanic für den AS Rom unterwegs, wurde dort in der Saison 2013/14 zum besten Mittelfeldspieler der Serie A gewählt. In der neuen Spielzeit wird er für den FC Barcelona aktiv sein.

Und weiter: "Er ist technisch gut unterwegs, hat eine unglaublich Übersicht, kann Pässe spielen und hat etwas Magisches bei Freistößen. Er liefert immer viele Tore und Vorlagen, er ist ein reifer Spieler."

Dass Pjanic wesentlich älter ist als sein Tauschkandidat Arthur ist, bereitet Rongoni keine Sorgen: "Ich kann nicht über Arthur sprechen, aber Pjanic ist 30 Jahre alt. Aufgrund seiner Professionalität und seiner körperlichen Verfassung kann er noch viele Jahre spielen."

Barça hat den erfahrenen bosnischen Nationalspieler am Wochenanfang mit einem Vertrag bis Ende Juni 2024 ausgestattet. Im Gegenzug gehen 60 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro an variablen Zahlungen an Juventus Turin.