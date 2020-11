FC Barcelona : Miralem Pjanic: Ohne Barça-Titel keine Zufriedenheit

Miralem Pjanic will sich beim FC Barcelona nicht mit Trostpreisen begnügen. Der Bosnier will Titel gewinnen. "Ich bin beim besten Verein der Welt mit dem Spielstil, den ich schon immer spielen wollte, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich will große Titel gewinnen", sagte er gegenüber CANAL PLUS.