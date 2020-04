Juventus Turin : Miralem Pjanic: Opfert die Alte Dame ihn für den Wunschstürmer?



Fussballeuropa Redaktion

Gerücht Groß war der Aufschrei beim AS Rom, als sich Juve 2016 die Dienste von Miralem Pjanic (30) per Ausstiegsklausel sicherte. Kein Wunder, der Freistoßspezialist ist einer der besten Mittelfeldspieler der Serie A. Seit Jahren ist er Leistungsträger in Turin. Nun könnten seine Tage allerdings gezählt sein. Er soll für einen neuen Mittelstürmer geopfert werden.