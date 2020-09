FC Barcelona : Miralem Pjanic über Lionel Messi: "Jetzt spiele ich mit einem Außerirdischen"

Vor exakt vier Tagen hatte sich Miralem Pjanic erstmals auf dem Trainingsplatz am Ciutat Esportiva Joan Gamper eingefunden. Die erste Trainingseinheit des neuen Mannes hatte sich verschoben, weil er sich aufgrund seiner Corona-Infektion in häusliche Isolation begeben musste.

Während seiner Vorstellungsrunde am Dienstag betonte Pjanic, dass es in seiner Karriere wichtig gewesen sei, an der Seite von Spielern wie Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Francesco Totti (AS Rom) gespielt zu haben. Doch jetzt, so Pjanic, hat sich noch mal alles verändert.

Er habe nun die Chance, mit einem "Außerirdischen" zusammenzuspielen, meint der 30-Jährige, der damit auf Lionel Messi anspielt. Die Einzelqualität des Superstars ist nicht in Zweifeln zu setzen, Pjanic freut sich aber auch auf die restlichen Mitspieler.