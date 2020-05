FC Barcelona : Miralem Pjanic und Barça: Die neuesten Details

Gerücht Der FC Barcelona und Miralem Pjanic sollen bereits Einigkeit in puncto Zusammenarbeit erzielt haben. Aus Spanien sind inzwischen neue Details zum Vertragskonstrukt durchgesickert.

Nachdem die GAZZETTA DELLO SPORT in der vorigen Woche bereits Vollzug in den Verhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Miralem Pjanic vermeldet hatte, wollen die Branchenkollegen der SPORT weitere Details des bevorstehenden Geschäfts wissen.

Arthur Melo hat aber kein Interesse an einem Vereinswechsel. Das bekräftige der brasilianische Nationalspieler unlängst in einem Interview, nachdem Spekulationen über einen Wechsel in die Serie A aufgekommen waren.

Dass Juve kein Problem damit haben sollte, Pjanic für die kommende Saison aus dem Kader zu nehmen, ist schon seit Längerem klar.

Der 30-Jährige wurde bereits als möglicher Tauschkandidat für eine Rückkehr von Paul Pogba gehandelt. Diese hat sich inzwischen aber wohl zerschlagen.