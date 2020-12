FC Barcelona : Miralem Pjanic vergleicht Cristiano Ronaldo und Leo Messi

Der FC Barcelona hat sich am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase nicht mit Ruhm bekleckert und gegen Juve um Superstar Cristiano Ronaldo eine deutliche Pleite kassiert. Noch vor dem Duell wurde Ex-Juventus-Regisseur Miralem Pjanic um einen Vergleich zwischen CR7 und Lionel Messi gebeten.

Der Bosnier, der die vergangenen beiden Spielzeiten an der Seite von Cristiano Ronaldo bei den Bianconeri verbracht hatte und seit dem vergangenen Sommer bei Barça unter Vertrag steht, bemüht sich um eine diplomatische Antwort.

"Als Person und Spieler ist er spektakulär. Er ist ein wahrer Athlet, der sich um alle Details kümmert", lobt Pjanic Cristiano Ronaldo, über Lionel Messi sagt er: "Er ist ein Außerirdischer. Er ist ein absolutes Phänomen, das alles mit dem Ball machen kann."

Man werde erst mit der Zeit voll und ganz einschätzen können, was Cristiano Ronaldo und Messi in den letzten 20 Jahren erreicht hätten, so der Spielmacher weiter.