Erster Corona-Test negativ! : Miralem Pjanic vor Barça-Start - Umtiti hat Covid-19 überstanden

Für Miralem Pjanic hatte das Kapitel FC Barcelona mit einem positiven Corona-Test einen denkbar schlechten Anlauf genommen. Am Dienstag wurde der Neueinkauf erstmals negativ getestet.

Miralem Pjanic dürfte schon bald in den Trainingsbetrieb des FC Barcelona einsteigen. Während seine neuen Kollegen bereits fleißig sind, musste sich der Mittelfeldspieler wegen seiner COVID-19-Erkrankung in Quarantäne begeben.

"Heute erhielt ich die Bestätigung, dass mein Test negativ war", erklärte Pjanic am Dienstag dem bosnischen Portal SPORTSPORT.BA. "Ich werde heute einen zweiten Test machen und morgen werde ich die Ergebnisse erhalten." Sollte auch der zweite Test negativ ausfallen, wird sich Pjanic vermutlich noch am Mittwoch auf den Weg nach Barcelona machen.

Barça startet am Samstag mit einem Testspiel gegen Nàstic de Tarragona in die neue Saison. Jene Partie kommt für Pjanic noch zu früh. Für die Katalanen startet LaLiga wegen der Teilnahme am Champions-League-Viertelfinale verspätet erst mit dem 3. Spieltag (27. September) gegen Villarreal.