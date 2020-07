"Feindseliges Umfeld" : Mircea Lucescu: Kurioses Blitz-Aus bei Dynamo Kiew

Erst am Donnerstag vergangener Woche hatte Mircea Lucescu den freien Trainerposten bei Dynamo Kiew übernommen. Nur vier Tage später ist der Rumäne schon nicht mehr im Amt. Offenbar waren Anfeindungen der Dynamo-Fans ausschlaggebend für das Kuriosum.

"Mit Bedauern habe ich beschlossen, meine mögliche Zusammenarbeit mit Dynamo Kiew aufzugeben", sagt Lucescu zur GAZETA SPORTURILOR. "Es ist unmöglich für mich, in dem feindseligen Umfeld zu arbeiten, das insbesondere durch die Gruppe der Ultra-Fans entstanden ist."

Die Anhänger von Dynamo Kiew haben offenbar Front gegen den erst in der vorigen Woche vorgestellten Mircea Lucescu gemacht – und das in einer Art und Weise, bei der sich der Rumäne dazu gezwungen sah, sein Traineramt nach nur wenigen Tagen wieder aufzugeben.

Um die Personalie könnte sich eine noch viel heftigere Fehde entwickeln. Dynamo-Präsident Igor Surkis wollte in ukrainischen Medien nichts von der frühzeitigen Trennung wissen und hatte angekündigt, sich mit Lucescu am Dienstag in Kiew zu treffen.

Lucescu hatte sich ursprünglich für zwei Jahre inklusive Verlängerungsoption in Kiew verankert. Der 74-Jährige hatte zuvor erfolglos die türkische Nationalmannschaft sowie Zenit St. Petersburg betreut und kündigte bei seiner Vorstellung an, froh zu sein, wieder in der Ukraine trainieren zu dürfen.