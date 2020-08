FC Barcelona : Misstrauensvotum gegen Bartomeu eingereicht - hohe Hürde muss genommen werden

Josep Maria Bartomeu hat die Wahlen zum neuen Präsidenten des FC Barcelona auf Mitte März gelegt. Seine Gegner wollen aber nicht so lange warten. Eine Initiative aus mehreren Präsidentschaftskandidaten sieht das Vereinswohl gefährdet und reicht ein Misstrauensvotum ein.

Die Vereinsmitglieder wurden von einem Sprecher der Initiative dazu aufgerufen, sich diesem Antrag anzuschließen. 16.000 Unterschriften sind nötig. Sie müssen innerhalb 14 Werktagen zusammenkommen. Eine hohe Hürde in Corona-Zeiten.

Die Kritik an Josep Maria Bartomeu wird nicht leiser. Gegen den Präsidenten des FC Barcelona wurde nun ein Misstrauensantrag eingereicht und der Öffentlichkeit erklärt.

Nimmt die Initiative diese Hürde, kann über ein Referendum zur Absetzung des Vorstandes abgestimmt werden. Es wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig, um die Bosse zu stürzen.

Nicht beteiligt am Misstrauensantrag hat sich Ex-Boss Joan Laporta, der ebenfalls wieder Präsident werden will. Auch Präsidentschaftskandidat Augustí Benedito ist außen vor. Er war bereits vor drei Jahren mit einem solchen Antrag gescheitert, weil er die erforderliche Anzahl an Unterschriften nicht zusammenbekam.