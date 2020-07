Isak Hansen-Aaröen : Mit 15! Zukünftiges United-Juwel gibt Profidebüt

Ab August wird Isak Hansen-Aaröen ins Nachwuchszentrum von Manchester United ziehen. Bevor sich das Greenhorn allerdings nach England verändert, sorgt es in seiner Heimat für den ersten Meilenstein. Hansen-Aaröen gab am Wochenende sein Profidebüt – mit gerade mal 15 Jahren.

Isak Hansen-Aaröen sorgt in Norwegen für Aufregung. Nachdem er letzte Woche zum ersten Mal beim Zweitligisten Tromsö IL in den Spieltagskader nominiert wurde, kam er am Montag erstmals im professionellen Fußball zum Einsatz.

Im Auswärtsspiel gegen Kongsvinger IL (2:0) wurde der erst 15-Jährige unmittelbar vor Schluss eingewechselt. Ist die Saison in Norwegen beendet, wird sich Hansen-Aaröen Manchester United anschließen. Voraussichtlich wird er vorerst für Uniteds U18 spielen.

Tromsö und der englische Rekordmeister hatten im vorigen Jahr eine Kooperation beschlossen. "Wir finden das sehr aufregend, weil wir mit einem großen Verein zusammenarbeiten und bereits eine gute Zusammenarbeit aufgebaut haben", sagte Manager Svein-Morten Johansen.