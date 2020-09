Real will Adalberto Carrasquilla : Mittelfeld-Juwel (21) soll kommen - Real Madrid scheitert mit erster Offerte

Real Madrid will seine Zweitvertretung endlich wieder in der zweiten Liga sehen. Dabei helfen, in die Segunda División aufzusteigen, soll Medienberichten zufolge Adalberto Carrasquilla vom FC Cartagena.

Nach Informationen der Sporttageszeitung AS zeigen die Königlichen Interesse an dem 21-jährigen Mittelfeldspieler aus Panama. Eine erste Offerte über eine Million Euro Ablöse wurde allerdings abgewiesen.

Adalberto Carrasquilla wechselte im vergangenen Sommer per Leihe vom FC Tauro aus seiner mittelamerikanischen Heimat nach Cartagena, Anfang 2020 wurde der Youngster fest vom spanischen Zweitligisten verpflichtet.