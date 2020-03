An die Roma verliehen : Mkhitaryan-Rückkehr zu Arsenal? Arteta lässt Raum für Spekulationen

Der AS Rom hat bereits öffentlich Interesse signalisiert, Henrikh Mkhitaryan fest an sich binden zu wollen. Die Entscheidungsgewalt hat allerdings der FC Arsenal, bei dem sich nun Mikel Arteta zu Mkhitaryans Zukunft geäußert hat.

Mikel Arteta hat nicht ausgeschlossen, in der kommenden Saison mit Henrikh Mkhitaryan zusammenarbeiten zu wollen.

"Es ist eine Möglichkeit, die wir haben und in Betracht ziehen werden", sagte der Chef-Übungsleiter des FC Arsenal.

Der Spanier habe Mkhitaryan als Spieler "immer gemocht": "Er ist einer der Spieler, der in jedes Team passt, sofern er in Bestform ist." Als der Armenier London im vorigen Sommer verließ, war noch Unai Emery Arsenals Trainer.

Mkhitaryan habe es in den vergangenen Spielen sehr gut gemacht, stellt Arteta klar, dass er die Leistungen des Leihspielers genau im Blick hat. Bitter für den AS Rom, der keine Kaufoption besitzt, so dass Arsenal die volle Verfügung über dessen Zukunft hat.