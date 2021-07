MLS : 3 Vereine wollen Carlos Tevez - doch kein Karriereende?

Eigentlich sah es aus, als würde Carlos Tevez seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Der Abschied von den Boca Juniors ließ diesen Schluss zu. Möglicherweise bewegen ihn nun die zahlreichen Interessenten aus der nordamerikanischen Fußballliga doch noch einmal zum Umdenken.

Hier würde der Argentinier mit Federico und Gonzalo Higuain auf gleich zwei seiner Landsmänner treffen. Dass er sich gerade in Florida aufhält, heizt die Gerüchte zusätzlich an.

Carlos Tevez erklärte vor einem Monat, dass er nicht länger für seinen Lieblingsklub, die Boca Juniors, auflaufen werde. Der Tod seines Vaters hat ihn so stark erschüttert, dass er erst einmal Abstand vom Fußball brauche. Aus diesem Grund könnten die Angebote der nordamerikanischen Vereine etwas zu früh für den Stürmer kommen.

Da die Saison in den USA sowieso in vollem Gange ist, macht ein Wechsel zur neuen Spielzeit mehr Sinn. Falls Tevez überhaupt noch einmal die Fußballschuhe schnürt. Andernfalls wurde ihm auch eine Beschäftigung im Verein der Boca Juniors in Aussicht gestellt.