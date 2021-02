Major League Soccer : Darum schmeißt Thierry Henry in Montreal hin

Nach weniger als anderthalb Jahren ist Schluss für Thierry Henry in Kanada. Der frühere Weltklassestürmer scheidet aus familiären Gründen aus seinem Cheftraineramt bei Montreal Impact aus.

Thierry Henry und Montreal Impact gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Schweren Herzens habe er die Entscheidung getroffen, seinen Posten aufzugeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Das letzte Jahr war für mich sehr schwierig. Pandemiebedingt konnte ich meine Kinder nicht sehen", sagt Henry, der bei der momentanen Entwicklung der Pandemie keinen Ausblick auf Veränderung sieht. "Die Trennung ist eine zu große Belastung für meine Kinder und mich."

Für den ehemaligen Arsenal-Spieler war es das zweite Engagement als Cheftrainer. Die Stelle in Kanada trat der Franzose im November 2019 an. Zuvor war er nach äußerst unglücklichen drei Monaten beim AS Monaco entlassen worden.