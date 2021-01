Inter Miami : David Beckham holt Phil Neville als Coach – so soll Inter Miami jetzt spielen

Inter Miami hat am Montag den Nachfolger des entlassenen Chefcoachs Diego Alonso vorgestellt: Phil Neville übernimmt das Kommando. Der ehemalige Mannschaftskollege von Vereinsboss David Beckham hat Großes in der Major League Soccer vor.

Neville will Offensivfußball von seiner Mannschaft sehen. "Ich bin kein Trainer, der sich gerne zurücklehnt. Ich habe zu Beginn meiner Trainerlaufbahn gesagt, ich möchte so mutig wie möglich sein und versuchen, jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Ich werde diesen Werten bei Inter Miami treu bleiben."

Inter Miami hatte in seiner ersten Spielzeit in der Major League Soccer den Einzug in die Play-Offs verpasst. In Blaise Matuidi und Gonzalo Higuain stehen zwei ehemalige Stars von Juventus Turin im Kader.