Major League Soccer : Gonzalo Higuain und sein Bruder schreiben Geschichte - Chicharito dreht auf

Gonzalo Higuain (33) hat Inter Miami zum ersten Saisonsieg in der Major League Soccer geführt. Auch Federico Higuain traf. Die Brüder sichern sich mit ihren Toren einen Platz in der MLS-Historie.

Gonzalo und Federico Higuain sind das erste Brüderpaar in der Historie der nordamerikanischen Liga, das in einem Spiel getroffen hat. Jamiro Monteiro brachte zunächst Philadelphia in Führung (55.), dann schlug Gonzalo Higuain zu (73.).

Der Bruder des Neuzugangs von Juventus Turin steuerte zehn Minuten später den Siegtreffer für Inter Miami bei. "Es ist großartig", erklärte Federico nach der Partie. "Aber nicht nur, weil er mein Bruder ist, denn wenn ich über Gonzalo spreche, spreche ich über einen Fußballspieler."

Dank des Erfolgs konnte Miami einen Fehlstart verhindern. Am ersten Spieltag hatte die Mannschaft von Coach Phil Neville eine 2:3-Niederlage gegen Los Angeles Galaxy hinnehmen müssen.