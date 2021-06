MLS : Gonzalo Higuain vergleicht Serie A und Major League Soccer

Im Interview mit Bobo TV äußert er sich sehr positiv über das Niveau der MLS. "Die Liga ist sehr stark. Ich habe schnell mitbekommen, dass sie der Serie A ähnelt."

Der Stürmer spielte insgesamt sieben Jahre in Italien bei Klubs wie Juventus Turin, Napoli und dem AC Milan. Er kann sich also durchaus einen Vergleich dieser Art erlauben.

Der amerikanische Fußball zog in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, nicht nur durch die zahlreichen US-Jungstars, die in Europa kicken (u.a Gio Reyna, Christian Pulisic oder Sergino Dest). Auch die MLS-Klubs lockten europäische und südamerikanische Topstars an.