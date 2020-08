LA Galaxy zeigt Interesse : Mario Balotelli: Macht er es wie Zlatan Ibrahimovic?

Infolge des Abstiegs von Brescia Calcio aus der Serie A war schnell klar, dass Mario Balotelli seine Zukunft bei einem anderen Team sieht. LA Galaxy fährt nach einem Bericht des CORRIERE DELLO SPORT seine Fühler nach dem ehemaligen Nationalspieler Italiens aus.

Bei den Amerikanern war Zlatan Ibrahimovic bis zum vergangenen Dezember der große Zampano. Folgt Balotelli nun dem Beispiel seines Ex-Mannschaftskollegen von Inter Mailand und wechselt an die amerikanische Westküste? Das bleibt abzuwarten.

Beim MLS Is Back Tournament schied Los Angeles schon in der Gruppenphase aus. Das erste Spiel nach dem Corona-Unterbruch in der Liga gewann Galaxy in der vorigen Woche gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC mit 2:0.