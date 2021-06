MLS : Versucht Ex-Barça-Juwel Giovani dos Santos sein Glück noch einmal in den USA?

Der 32-Jährige spielte in den letzten zwei Jahren in seiner Heimat Mexiko bei CF America. Die beiden Spielzeiten waren jedoch von Verletzungen geprägt, sodass er weit hinter den Erwartungen blieb. Im Sommer trennen sich die Wege der beiden Parteien. Es könnte den Spieler nun wieder in die MLS ziehen.

Der Mittelfeldakteur trat bereits von 2015 bis 2019 für LA Galaxy in der nordamerikanischen Fußballliga an. In dieser Zeit erzielte der einst beim FC Barcelona ausgebildete Offensivspieler in 81 Pflichtspielen 26 Tore.

Wie der Radiosender Unanimo Deportes berichtet, möchte Chicago Fire den Spieler für die neue Spielzeit verpflichten, für die er 4 Millionen US-Dollar kassieren würde.

Der Verein würde Giovani dos Santos als "designated player" in den Kader aufnehmen. Da sich die Teams der MLS an eine Gehaltsobergrenze halten müssen, haben die Verantwortlichen 2007 eine Regel eingeführt, durch die es erlaubt ist, drei Spieler zu verpflichten, die nicht von diesen Gehaltsvorschriften betroffen sind.