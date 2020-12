Paris Saint-Germain : Möglicher Wechsel von Lionel Messi: PSG-Boss weicht aus

"Ich möchte wieder mit ihm spielen und bin mir sicher, dass wir das nächste Saison tun müssen", hatte Neymar in Bezug auf eine Reunion mit Lionel Messi am Mittwochabend preisgegeben – und damit die Fußballwelt in helle Aufruhr gebracht.

Neymar hat damit ein Beben verursacht, das gleich mehrere Parteien betrifft. Zum einen Paris Saint-Germain, das mit Messi aufgrund seines auslaufenden Vertrags schon im Januar Wechselgespräche aufnehmen könnte.