Spanien-Wechsel? : McManaman erklärt: Warum Mohamed Salah nicht zu Real Madrid wechseln wird

"Um ehrlich zu sein", schreibt der ehemalige Mittelfeldspieler in seiner Kolumne für HORSERACING.NET über den Ägypter, "sehe ich seine Zukunft in Liverpool."

» Mehr Liverpool-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!

"Spieler wie Mohamed Salah werden mit Real Madrid oder Barcelona in Verbindung in gebracht, weil diese Vereine einst die besten waren. Doch inzwischen sind die besten Teams in der Premier League", so Steve McManaman weiter, der selbst nach seiner Zeit beim FC Liverpool für die Königlichen von Real Madrid spielte.

Und weiter: "Die besten Teams der Welt sind inzwischen in England. Ich verstehe also nicht, warum man noch in die Primera Division wechseln sollte."

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!