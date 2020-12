Liverpool : Mohamed Salah eröffnet rauschende Liverpool-Party

Der FC Liverpool hat sich und die Rückkehr der Fans an die Anfield Road mit einem Schützenfest gegen die Wolverhampton Wanderers gefeiert. Mann des Tages: Mohamed Salah.

Der ägyptische Nationalspieler eröffnete die rauschende Fußballnacht vor 2.000 Fans in Liverpool - erstmals seit dem Aus in der Champions League gegen Atletico Madrid im März waren wieder Fans in Anfield zugelassen.

Salah nutzte einen Patzer seines Gegenspielers Conor Coady und schob zur frühen Führung ein (24.). Bereits sein neunter Saisontreffer. Georginio Wijnaldum schloss nach 58 Spielminuten einen Konter mit einem Traumtor ins rechte Toreck ab und erhöhte auf 2:0.