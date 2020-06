Liverpool : Mohamed Salah: "Es ist an der Zeit, Meister zu werden"

Nachdem Champions-League-Erfolg in der vorigen Saison ist der FC Liverpool drauf und dran, den ersten Meistertitel seit 30 Jahren für sich zu beanspruchen. Es ist an der Zeit, meint Reds-Star Mohamed Salah.

"Ich fühle mich großartig", frohlockte der Ägypter. "Seit ich hier bin, habe ich gesagt, dass ich mit der Mannschaft die Premier League gewinnen möchte. Die Stadt hat sie lange Zeit nicht gewonnen, also ist es der richtige Zeitpunkt."

Mit einem Tor und einer Vorlage brillierte Mohamed Salah am Mittwochabend beim 4:0 im Heimspiel gegen Crystal Palace. Dementsprechend gut gelaunt präsentierte sich der Starspieler des FC Liverpool nach der Partie am Mikrophon von SKY SPORTS.

Den Citizens bringt der 17-fache Saisontorschütze Respekt entgegen. "Wir hatten vielleicht letztes Jahr die Chance, die Meisterschaft zu gewinnen, aber ManCity hatte wirklich gute Leistungen gezeigt und es verdient, Meister zu werden", sagt Salah, der nachschiebt: "Aber jetzt ist unsere Zeit, Meister zu werden – und es ist großartig."

Gesetz des Falls, ManCity sollte heute Abend in London gewinnen, hätten Jürgen Klopp und Co. am kommenden Donnerstag mit einem Sieg im Direktduell mit dem amtierenden Meister selbst die Chance, den Deckel draufzumachen.