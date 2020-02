Jürgen Klopp (52) hat keine Lust, Mohamed Salah für Olympia abzustellen. "Möchte ich auf einen Spieler in der Vorbereitung verzichten? Natürlich nicht, das ist klar", stellte der Fußballlehrer klar.

Das Olympische Fußballturnier startet am 23. Juli – mitten in der Saisonvorbereitung der Reds – und endet am 8. August. An jenem Tag beginnt auch die neue Premier-League-Saison.

Mohamed Salah steht jedoch bereits im 50 Spieler umfassenden Kader seiner Heimat für das Olympische Fußballturnier in Japan.

Endgültig entschieden sei dennoch nichts. "Wir brauchen mehr Informationen, wie das aussehen würde. Ich werde mit Mo sprechen", kündigte Jürgen Klopp weiter an.