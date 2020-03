Im Visier von Real : Mohamed Salah und Sadio Mane wollen nach Spanien

» Mehr Liverpool-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!

Und auch wenn Salah noch bis 2023 an der Anfield Road unter Vertrag steht, scheint Real durchaus Chancen zu haben. Laut Duncan Castles will Mohamed Salah eines Tages in LaLiga spielen.

Denselben Wunsch hege auch Sadio Mane, so der britische Journalist. Afrikas Fußballer des Jahres steht ebenso wie Salah noch bis 2023 in Liverpool unter Vertrag.

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!