Liverpool : Mohamed Salah vermeidet Liverpool-Bekenntnis

Konstant halten sich Gerüchte, nach denen Mohamed Salah den FC Liverpool verlassen könnte. Gefragt nach seiner Zukunft an der Anfield Road, vermeidet der Offensiv-Star einen Treueschwur.

Insbesondere Real Madrid wird häufiger als möglicher nächster Arbeitgeber von Mohamed Salah genannt. Auch Juventus Turin soll sich im vorigen Jahr schlau gemacht und ausgelotet haben, wie es denn um die Wechsellust des Ägypters steht.

Das alles könnte nun wieder Fahrt aufnehmen. "Niemand kennt die Zukunft und weiß, was passieren wird. Wir werden sehen, was passiert. Ich will nur das Heute und den Moment genießen", sagte Salah nach dem letzten Saisonspiel bei Newcastle United (3:1) bei der BBC.

Inmitten der Coronakrise wird es auf dem Spielermarkt in dem Preissegment, in dem sich Salah aufhält, allerdings zu nur sehr wenigen Verschiebungen kommen. Der 28-Jährige hat in der nächsten Saison mit den Reds außerdem einiges vor.