Juventus Turin : Moise Kean schon bald wieder im Juve-Trikot?

Um Moise Kean könnte sich ein überraschender Transfer anbahnen. In Italien wird behauptet, dass es die Möglichkeit einer Ausleihe zu seinem Ausbildungsklub Juventus Turin geben soll.

Vor etwas mehr als einem Jahr veränderte sich Moise Kean zum FC Everton. Bei den Toffees rang er um Spielzeit, bekam diese allerdings nur in gedrosseltem Maße. Carlo Ancelotti setzte den 28-Millionen-Einkauf nur sechsmal in seiner Premier-League-Startelf ein.

Die italienische Zeitung TUTTOSPORT bringt eine Ausleihe des italienischen Talents ins Gespräch. Konkret nennt das Blatt keinen Verein, spekuliert allerdings, dass Kean per Leihe wieder bei Juventus Turin landen könnte.

Der 20-Jährige durchlief sämtliche Altersstufen im Juve-Nachwuchs und debütierte als Joker erfolgreich bei den Profis, sah dann in England aber bessere Aussichten auf einen Stammplatz.

Möglich erscheint ebenfalls eine vorübergehende Zusammenarbeit mit Hellas Verona, an das Keane bereits ausgeliehen war.

In Turin würde Keane wahrscheinlich sogar die Teilnahme an der Champions League winken. Da der Angreifer aus der Juve-Jugend stammt, könnte ihn Andrea Pirlo für die Aufgaben in der Königsklasse als Local Player nominieren.