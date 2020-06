Morgan Schneiderlin wechselt : "Mourinho-Opfer" kehrt in die Heimat zurück

Morgan Schneiderlin schaffte 2015 den Sprung zu Manchester United. Dann fiel er aber dem Trainerwechsel bei den Red Devils zum Opfer und musste das Old Trafford verlassen. Jetzt kehrt der Franzose der Premier League den Rücken.

Morgan Schneiderlin steht vor einem Wechsel in seine Heimat. Der Franzose wird nach 12 Jahren in der Premier League aller Voraussicht nach in die Ligue 1 zurückkehren. Sein neuer Klub: OGC Nizza.

"Er hat den Medizincheck bereits bestanden. Wir warten auf die Unterschrift des FC Everton", erklärt Sportdirektor Julien Fournier gegenüber EUROPE1.

Schneiderlin hatte Frankreich und seinem Jugendklub Racing Straßburg 2008 den Rücken gekehrt und sich dem FC Southampton angeschlossen.