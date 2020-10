Ex-Barça-Youngster : Munir El Haddadi darf endlich für Marokko spielen

Nachdem die FIFA die Kriterien für einen Verbandswechsel gelockert hatte, ist es Munir El Haddadi möglich, für Marokko zu spielen.

Nationaltrainer Vahid Halilhodzic hat Munir für die beiden Freundschaftsspiele gegen den Senegal (9. Oktober) und wenige Tage später gegen die Demokratische Republik Kongo in den A-Kader bestellt.

Das Besondere an dem Fall: Munir hatte vor der Weltmeisterschaft 2018 in Russland per Antrag darum gebeten, mit der marokkanischen Auswahl an dem Fußball-Großereignis teilnehmen zu dürfen. Die damals geltenden Statuten hatten dies allerdings nicht ermöglicht.