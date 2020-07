Real Madrid : Marco Asensio überglücklich: Startelf-Comeback nach 13 Monaten

Marco Asensio stand gegen Athletic Bilbao erstmals seit 420 Tagen wieder in der Startaufstellung von Real Madrid. Der 24-Jährige war überglücklich.

Gegen Athletic Bilbao (1:0, Tor: Sergio Ramos) feierte Asensio dann den nächsten Meilenstein seit seiner Verletzung. Er stand in der Startelf von Zinedine Zidane.

Hinter Marco Asensio (24) liegen schwere Monate. Der Mallorquiner in Diensten von Real Madrid verletzte sich in der Saisonvorbereitung schwer, zog sich Kreuzband- und Außenmeniskusriss zu.

"Ich bin sehr glücklich, nach einer so langen Zeit zurück in der ersten 11 zu stehen", postete der 24-Jährige auf TWITTER. Über den Sieg freue er sich ebenfalls sehr, "er bringt uns näher an unser Ziel heran."

Auf einen Startelfeinsatz hatte Asensio über 13 Monate warten müssen (beim 1:3 gegen Real Sociedad am 12. Mai 2019 hatte er zuvor das Startelfmandat erhalten).

Real Madrid hat vier Spieltage vor Saisonende vier Zähler Vorsprung auf den FC Barcelona, kann sich zwei Unentschieden leisten und wäre trotzdem wegen des gewonnenen direkten Vergleichs Meister.