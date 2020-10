Ex-BVB-Superstar : Nach Abschied: Mario Götze äußert Wunsch für Borussia Dortmund

Mario Götze (28) startet beim PSV Eindhoven ein neues Kapitel in seiner Karriere. Er unterschrieb in der vergangenen Woche einen Vertrag bis 2022. Am kommenden Sonntag könnte der Offensivakteur gegen Zwolle (16:45 Uhr) sein Debüt in der Eredivisie feiern.

Vor seinem ersten Spiel für den niederländischen Topklub verabschiedete sich der 2014er-Weltmeister von Borussia Dortmund. "Ich wollte mich von meinem Jugendklub und seinen Fans verabschieden. Ich war stets stolz, das Trikot des BVB tragen zu dürfen", erklärte der 28-Jährige auf TWITTER.

Seinem Ex-Verein drückt er die Daumen für Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal: "Ich wünsche allen im Verein eine erfolgreiche Saison."