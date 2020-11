Juventus Turin : Nach Alvaro Morata: Schlägt Juventus erneut in LaLiga zu?

Juventus Turin holte im Sommer Alvaro Morata zurück. Die Bianconeri hatten es aber angeblich auf einen ganz anderen Stürmer abgesehen, der in einigen Monaten wieder in den Fokus rücken soll.

Mit sechs Pflichtspieltoren und drei Vorlagen hat Alvaro Morata seine Rückkehr bislang mehr als gerechtfertigt. Juventus Turin verfügt über eine Kaufoption, die noch während der laufenden Serie aktiviert werden könnte. Doch verzichtet der ewige Meister Italiens auf diese Möglichkeit?

Das Portal TODOFICHAJES behauptet, dass Juve im kommenden Sommer einen Transfer von Gerard Moreno in Angriff nehmen will. Angeblich hatte sich der Serie-A-Topklub schon im letzten Transferfenster bemüht, stieß jedoch auf Gegenwehr von Morenos Klub FC Villarreal.

In Diensten des Gelben U-Boot präsentiert sich Moreno äußerst treffsicher. Für den Europa-League-Teilnehmer kommt er in 148 Pflichtspielen auf 57 Tore. In dieser Saison stehen für Moreno fünf Treffer in acht LaLiga-Partien in der Wertung.