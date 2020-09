Paris Saint-Germain : Nach Angel di Maria: Auch Neymar positiv auf Corona getestet

Cheftrainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain muss zum Auftakt in die Ligue 1 wohl auf seine drei Südamerikaner Neymar, Angel di Maria und Leandro Paredes verzichten. Das Trio hat sich mit Corona infiziert.

Bereits am Wochenende hatte RMC berichtet, dass sich di Maria und sein argentinischer Landsmann mit dem neuartigen Virus angesteckt haben. Am Mittwoch berichtete die L'EQUIPE: Auch Neymar hat es erwischt.

Paris Saint-Germain bestätigte drei Erkrankte im Kader, allerdings ohne Namen zu nennen. Alle Vereinsmitarbeiter und Spieler des Champions-League-Finalisten werden in den nächsten Tagen erneut auf das Virus getestet. Paris Saint-Germain steigt am 10.09 gegen Lens in den Spielbetrieb der Ligue 1 ein.